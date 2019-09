Bulgaaria palus Vene saatkonnal mitte nimetada Nõukogude vägede sisenemist 1944 „vabastamiseks”

Bulgaaria välisministeerium kutsus Vene saatkonda mitte väljendama toetust teesile, et Nõukogude Liit vabastas Ida-Euroopa natsismist, teatati ministeeriumi ametlikul veebilehel, vahendab RBK.

„Eitamata Nõukogude Liidu panust natsismi purustamisel Euroopas ei pea me sulgema silmi selle fakti suhtes, et Nõukogude armee tõi Kesk- ja Ida-Euroopa rahvastele pool sajandit repressioone, deformeerunud majandusarengu ja mahajäämuse arenenud Euroopa riikide protsessidest,” teatas Bulgaaria välisministeerium.

Sõna „vabastamine” Nõukogude vägede sisenemise kontekstis 1944. aastal nimetas Bulgaaria välisministeerium kahtlaseks, sest see „asetab privilegeeritud seisundisse vaid mõned poliitilised ringkonnad Bulgaarias ja on sekkumine sisepoliitilistesse protsessidesse” riigis.

Venemaa saatkond Bulgaarias väljendas hämmastust ja teatas, et näitus on suunatud sellele, et Bulgaaria avalikkus tutvuks Vene arhiividokumentidega, millest paljud on salastatuse alt äsja vabanenud.