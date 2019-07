Bulgaaria maksuametist miljonite inimeste andmete varastamises kahtlustatuna vahistati küberturbetöötaja

Mees, kes töötab ettevõttes, mis kaitseb IT-süsteeme sissemurdmiste eest, vahistati eile pärastlõunal, teatas politsei kuberturbeülem Javor Kolev, vahendab Reuters.

Bulgaaria rahandusminister Vladislav Goranov vabandas eile rahva ees rünnaku pärast maksuameti serverite vastu. Ühe uurija sõnul võisid ohtu sattuda pea kõigi riigi täiskasvanute isikuandmed.

Kolev ütles, et uurimisega ollakse veel varases staadiumis ja politsei uurib võimalust, et asjaga on seotud ka teisi isikuid.

Kahtlusaluse töökohast ja kodust Sofias konfiskeeriti sülearvuti ja muid seadmeid ning leiti krüpteeritud andmeid.

„Me vahistasime kahtlusaluse. Tema töö on katsetada arvutisüsteeme ja võrke võimalike haavatavuste kohta ja hoida ära rünnakuid,” ütles Kolev.

Rünnak Bulgaaria maksuameti vastu leidis aset juuni lõpus ja ohtu sattus umbes kolm protsenti selle andmebaasidest. Esmaspäeval saatis kohalikule meediale e-kirja isik, kes väitis, et on Vene häkker, ja pakkus ligipääsu varastatud andmetele.