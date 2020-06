Bulgaaria asus COVID-19 tõttu taas piiranguid kehtestama. Turismikuurortide avamisele tõmmati kriips peale

Musta mere läänerannikul asuval riigil õnnestus koroonaviiruse esimene laine kiiresti kontrolli alla saada, ent pärast eriolukorra ja piirangute tühistamist mai lõpus läks nakatunute arv taas kiiresti tõusu teele, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Viimase kahe nädalaga on seitsme miljoni elanikuga Bulgaarias tuvastatud enam kui 600 uut COVID-19 juhtumit, millega nende koguarv hakkab jõudma 4000-ni. Oma elu on jätnud pea 200 haigestunut, samal ajal kui terveks on tunnistatud veidi rohkem kui 2000 inimest.

Tervishoiuminister Kiril Ananiev teatas, et nakatunute arvu kasv on sedavõrd murettekitav, et liikuda tuleb taas rangemate liikumispiirangute poole. Tema korraldusega on alates tänasest kõigil avalikes siseruumides viibijatel kohustus kanda näomaski.

Olukorra halvemuse poole liikumine on andnud valusa hoobi ka Bulgaaria majanduse jaoks olulisele turismisektorile, mis niigi vindus alates eriolukorra kehtestamisest tänavu märtsis. Tšarterlennud, mis pidid riigi populaarsetesse kuurortidesse sel nädalal taas saabuma hakkama, tühistati. Varasemalt avaldas valitsus lootust, et elu neis võiks teatavasse normaalsusesse naasta juulis.