Budapestis avaldasid tuhanded meelt ülikooli ülevõtmise vastu Ungari valitsuse poolt

Kardetakse, et ülikooli uus juhatus, mida juhib Orbáni liitlane, hävitab selle sõltumatuse. Tudengid on terve eelmise nädala ülikoolilinnakut oma kontrolli all hoidnud, vahendab BBC News.

Orbáni toetajate väitel domineerivad kunstivaldkonnas liberaalid ja vasakpoolsed.

Teatri- ja filmiülikool on seitsmes institutsioon, mis antakse erafondide kontrolli alla. Nende fondide juhatuse määrab valitsus.

Ungari valitsus eitab väiteid, et piirab väljendusvabadust, ja on teatanud, et selle ja teiste ülikoolide erastamine muudab need konkurentsivõimelisemaks.

Eile moodustati nelja institutsiooni hõlmanud inimkett, milles osales umbes 8000 meeleavaldajat ning mis ulatus parlamendihoone juurest teatri- ja filmiülikoolini. Nõuti ülikoolile autonoomiat ning kunstilist ja haridusvabadust.

Teatri- ja filmiülikooli lõpetajate hulgas on Ungari kino suurnimed. Näiteks Oscari võitnud režissöör István Szabó ja näitleja Alexandra Borbély.

Ülikooli uus juhatuse esimees Attila Vidnyánszky ütles teisipäeval, et on avatud dialoogile. Samas ütles ta ka, et tahab „teistmoodi mõtlemist” ülikoolis, ning lisas, et olemasolevad õppeained jäävad alles, aga suuremat rõhku pannakse edaspidi patriotismile ja kristlusele.

Mure Ungari kunsti- ja akadeemiliste vabaduste pärast on viimastel aastatel suurenenud.

2019. aastal kolis Budapestis asunud Kesk-Euroopa Ülikool Orbáni alustatud kohtuvaidluse tõttu suurema osa tegevusest Viini. Ülikool teatas, et ei saa enam Budapestis vaba institutsioonina tegutseda.

Tänavu juulis lahkusid ametist Ungari juhtiva uudisteportaali Index enam kui 70 ajakirjanikku ja muud töötajat.