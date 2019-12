Brüsselis üritatakse EL-i kliimaeesmärki kinnitada: Tšehhi, Poola ja Ungari nõuavad raha ja tuumaenergiat

Vaikimisi on Tšehhidel ka võimsaid liitlasi eriti Prantsusmaa, kes oleks samuti rahul, kui tuumaenergiale lootvaid riike pitsitama ei hakata. Küsimus pole mitte niiväga rahas, kui selles, kas tuumajõul toodetav energia tohib olla EL-i tulevase rohelise majanduse osa. Paljud riigid jätaksid selle küsimuse rahulikult kõrvale, kuid näiteks Saksamaa avalik arvamus on väga tuumaenergia vastu, mistõttu seal on võetud ka suund tuumajaamade sulgemisele. Kuna EL ei nimeta tuumaenergiat otsesõnu roheliseks ja Komisjoni kavas polnud sellest kriipsugi, kardab Tšehhi, et äkki hakatakse seda tulevikus pitsitama.

„Tuumaenergia on roheline energia, sel pole kasvuhoonegaase, ma ei tea, miks selle vastu ollakse,“ kurtis Tšehhi peaminister Andrej Babiš enne ülemkogu ja nõudis, et igal riigil lastaks oma elektritootmise valikute üle otsustada.

Kuid just riikide erinevate vaadete tõttu tuumaenergiale, on väga raske ette kujutada, et nõustutaks tuumaenergia otsese toetuse kirjutamisega kliimaneutraalsuse eesmärgi võtmise kõrvale.

Kuna Euroopa Ülemkogu teeb oma otsuseid ühehäälselt, ei saa ilma Poola ja Tšehhi nõusolekuta täna 2050. aasta kliimalati paika panemist heaks kiita.

Mis puutub Ungarisse, siis teatas peaminister Viktor Orbán, et kliimamuutused on suur probleem ja nendega tuleb tegeleda. Aga ta ei hakanud keerutama – EL-i eesmärgi seadmiseks peab Ungarile antama nende soovitud „finantsgarantiid“. Ehk siis kui raha saab, on ta nõus.