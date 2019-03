Brüsseli juudi muuseumi terrorirünnakus neli inimest tapnud Mehdi Nemmouche mõisteti eluks ajaks vangi

Nemmouche avas Kalašnikovi automaadist ja käsirelvast tule Brüsseli juudi muuseumis 2014. aasta mais, vahendab BBC News.

Kolm inimest suri kohapeal ja üks hiljem haiglas.

Nacer Bendrer, kes aitas rünnakut ellu viia ja hankis relvad, mõisteti 15 aastaks vangi.

Nemmouche ja Bendrer mõisteti süüdi eelmisel nädalal pärast kahekuulist kohtuprotsessi.

„Mul on häbi, et minu teed ristusid selle mehega [Nemmouche’iga]. Ta ei ole inimene, ta on koletis,” ütles Bendrer kohtus.

Nemmouche’i advokaadid püüdsid väita, et ta on süüdi lavastatud välisriikide luureteenistuste vandenõuga. Mingeid tõendeid selle kohta aga esitada ei suudetud.

Rünnakus juudi muuseumis hukkusid kaks Iisraeli turisti, üks vabatahtlik töötaja ja retseptsionist.

Belgia prokuratuur usub, et Nemmouche on esimene Euroopa džihadist, kes naasis Süüria sõjast, et panna toime terroriakt Euroopas.

Nemmouche sündis alžeeria perekonda Põhja-Prantsusmaal Roubaix’s.

Varem on Nemmouche olnud teada Prantsuse võimudele ja ta on istunud viis aastat vangis röövi eest. Bendreriga kohtus ta teadete kohaselt vanglas. Mõlemaid nimetati radikaliseerunud vangideks.