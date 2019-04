Bruneis hakatakse geisid ja abielurikkujaid kividega surnuks loopima

„Ma pöördun valitsuse poole, et peatada selle uue karmi karistuskoodeksi jõustumine, mis märgiks tõsist tagasilööki inimõiguste kaitsel Brunei inimeste jaoks, kui see jõustatakse,” ütles ÜRO inimõiguste ülemkomissar Michelle Bachelet oma avalduses, vahendab AFP.

Absoluutne monarhia Brunei, mida on 51 aastat valitsenud sultan Hassanal Bolkiah, on teatanud, et uued šariaadiseadused hakkavad kehtima kolmapäeval.

Brunei tegi seaduste kehtestamise esimest korda teatavaks 2013. aastal, aga see on veninud inimõiguslaste vastuseisu tõttu ja ametnikud on tegelnud ka praktiliste detailide väljatöötamisega.

Uus seadus sätestab surmanuhtluse mitmete kuritegude eest, sealgulgas vägistamine, abielurikkumine, sodoomia, rööv ning prohvet Muhamedi solvamine ja laimamine.

Abordi eest on karistus avalik nüpeldamine ja varguse eest käe maharaiumine. Karistatav on ka kõigist teistest usunditest peale islami rääkimine moslemilastele.

Homoseksuaalsus on Bruneis ammu ebaseaduslik olnud, aga nüüd muutub see surmahutlusega karistatavaks kuriteoks.

Seadus kehtib ainult moslemitele, aga mõnedes aspektides ka mittemoslemitele.

Bachelet kutsus Bruneid säilitama pikaajalist traditsiooni, mille järgi surmanuhtlusi täide ei viida. Viimane hukkamine toimus riigis 1957. aastal.