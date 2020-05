Brittide mure keset kriisi: idaeurooplastest põllutöölisi pole piisavalt, tuleb ise käed mustaks teha

Mõneti on olukord sarnane meile. On ju siseminister Mart Helme toonitanud, et välistööjõu asemel tuleb hakata eelistama kohalikke, keda majanduskriisi tõttu on turul saada kohe eriti palju.

On siiski üks suur vahe - Suurbritannias pole otseselt riiklikul tasandil vastumeelsust ajutisele tööjõule välismaalt, ent koroonaviiruse puhang ja eri riikide piirangud on teinud oma töö. Ajutised töölised lihtsalt ei saa liikuma.

CNN vahendab, et Briti valitsuses keskkonnavaldkonna ja põllumajanduse eest vastutav George Eustice lausus, et tavaliselt tulevad nende põllumeestele appi hooajatöölised Ida-Euroopast, ent sedapuhku on neid vaid kolmandik võrreldes varasemaga. Ehk lisatöökäsi on kindlasti vaja.

"Sel aastal peame lootma brittide peale, et saagikoristushooajal hakkama saada," märkis ta. Briti valitsus tegeleb sellega, et need tööotsad võtaks inimesed, kes praegu kas ajutiselt või isegi püsivalt töötud. On loodud isegi veebisait nimega "Pick for Britain" (korja Suurbritannia jaoks - toim), mis peaks tööandjad tööotsijatega kokku viima.

"Usun, et need, kes istuvad praegu kodus ja tavapärast tööd teha ei saa, sooviks ulatada abikäe ning nii endale ka lisa teenida," lausus minister.

