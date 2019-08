British Airwaysi personalistreik tähendab lennukatkestusi viiel päeval

BA piloodid kuulutasid palgavaidluses välja kolmepäevase streigi, mis toimub 9., 10. ja 27. septembril, vahendab uudistekanal BBC.

Vaatamata esimestele streikidele 9. ja 10. septembril, on ka mõnele 8., 11. ja 12. kuupäeval lendavale kliendile teatatud, et nende lend on tühistatud - ja nad peavad selle teisele päevale broneerima või raha tagasi küsima.

Üks klient ütles BBC-le, et nende 25. septembri lend on tühistatud.

Mitmed inimesed on öelnud, et neil pole õnnestunud oma lennu ümberbroneerimiseks BA poole pöörduda.

British Airways veab iga päev 145 000 klienti enam kui 280 lennukiga - ja lennufirma lennuk tõuseb kuskilt maailmast taevasse iga 90 sekundi järel.

BA ütles oma avalduses: "Teeme absoluutselt kõik endast oleneva, et takistada sellist ebaausat tegevust, mis rikub klientide reisiplaane."

"Lennufirmade tegevus on väga keeruline töö ja ulatuslike häirete korral võib lend muudel päevadel toimuda."

Kliendid on teatanud, et saavad e-kirju reede hilisõhtust ja laupäeva varahommikust saadik teatega, et nende lend on tühistatud.

Paljud on pöördunud sotsiaalmeediasse kaebusega, et neil pole õnnestunud veebisaidi kaudu oma lendu ümber broneerida ega BAga telefoni teel ühendust saada.