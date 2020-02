British Airwaysi lennuk purustas tormi tõukel New Yorgi-Londoni alla helikiiruse lennu rekordi

Boeing 747 lendas New Yorgist Londonisse ööl vastu pühapäeva ja lennuaeg oli vaid 4 tundi ja 56 minutit, sest tagant lükkas lennukit torm Ciara, vahendab CNN.

Lennuk maandus Londoni Heathrow’ lennuväljal kohaliku aja järgi kell 4.43, ligi kaks tundi varem kui plaanitud. Veebilehe Flightradar24 andmetel oli lennuki tippkiirus 1327 kilomeetrit tunnis.

Flightradar24 andmetel on keskmine New Yorgist Londonisse lennu aeg 6 tundi ja 13 minutit. „Kui me ei eksi, võtab BA nüüd üle kiireima alla helikiiruse NY-Londoni lennu rekordi Norwegianilt,” kirjutas Flightradar24.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh