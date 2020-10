Britid sihivad Putini liitlasi varjatud rünnakutega

Ajalehega The Times rääkinud lord Sedwill ütles, et president Putini ja tema kõrgemate liitlaste karistamiseks on korraldatud salajasi operatsioone, mis hõlmavad Suurbritannia hiljuti teatavaks tehtud ründava kübervõime rakendamist.

Tervet rida "diskreetseid meetmeid" kasutati, panemaks Venemaa "maksma kõrgemat hinda, kui see oleks võinud oodata", ütles Sedwill intervjuus Times Radiole, olles esimene kõrge Briti riigitegelane, kes taktika rakendamist kinnitab.

Avalikustamine tähistab Suurbritannia tegevuse eskaleerumist taaselustuva Venemaa vastu. Suurbritannia koos oma liitlastega suurendas viimastel nädalatel avalikkuse survet Kremlile selle rahvusvaheliste üleastumiste pärast.

Lord Sedwill, kes oli kuni eelmise kuuni ka valitsuse rahvusliku julgeoleku nõunik, keeldus rünnakute täpset olemust nende varjatuse tõttu avalikustamast, ent paljastas, et need olid suunatud Venemaa "haavatavuste", näiteks oligarhide ebaseaduslikele rahavoogude vastu.

"Venemaa opereerib küberrünnakute, infosõja ja survekampaaniatega, mida harrastajad nimetavad halliks alaks, tavaliste riigisuhete ja relvakonfliktide vahel," rääkis lord Sedwill. "On oluline, et suudaksime selles hallis alas manööverdada ja seda tõhusalt teha. Me ei saa jätta initsiatiivi oma vastastele. On mõningaid haavatavusi, mida saame ka meie ära kasutada. Me lihtsalt ei räägi neist alati."

Avalikult on luureteenistused tunnistanud küberrünnakute korraldamist ainult Islamiriigi (ISIS) vastu: operatsioonides kasutati pahavara terroriorganisatsiooni sularahatehingute häirimiseks. Julgeolekuallikate sõnul võiks sarnaseid taktikaid kohandada ja rakendada ka Venemaa suhtes, ehkki poliitika ja organiseeritud kuritegevuse põimumise tõttu on olukord keerulisem.

The Times märgib oma analüüsis, et britid kasutavad oma ründavat kübervõimekust vaenulikele riikidele materiaalse kahju tekitamiseks eetiliste väljakutsete tõttu üsna harva. Viimastel aastatel nähakse selles aga enesekaitset Vene või Hiina häkkimisüksuste vastu.

"Täna peetakse sihtmärkideks Venemaa president Vladimir Putinile lähedal seisvaid oligarhe. Võimul püsimiseks toetub Putin oma jõukatele sõpradele ja riigi tugevale julgeolekuaparaadile. Kui nende tegevust suudetakse piisaval määral häirida või neid panna piinlikusse olukorda, võivad nad avaldada Putinile survet kursi muutmiseks. Vähemalt teoorias," märgib The Times.