Briti Venemaa-raport: Venemaa peab Ühendkuningriiki üheks põhisihtmärgiks

Komitee kauaoodatud raportis öeldakse, et Ühendkuningriik on sihikule võetud lähedaste suhete tõttu USA-ga ja seetõttu, et teda „nähakse kesksena Lääne Venemaa-vastases lobis”, vahendab BBC News.

Raportis öeldakse, et Vene mõju Suurbritanniale on „uus normaalsus”, ja süüdistatakse järjestikuseid valitsusi Vene oligarhide avasüli vastuvõtmises.

Raportis öeldakse, et Suurbritannia on selgelt valimiste ümber toimuvate desinformatsioonikampaaniate sihtmärk, aga seda peetakse Suurbritannias „kuumaks kartuliks”, millega ei taha tegeleda ükski organisatsioon.

Raport põhineb Suurbritannia luureagentuuride sajalasel luurematerjalil ja sõltumatute ekspertide panusel.

Oodati, et raport kirjeldab detailides Vene spionaaži ja õõnestustegevuse ulatust Suurbritannia ja tema liitlaste vastu.

Lisaks traditsioonilisele spionaažile ja küberspionaažile pidi raportis olema juttu ka Venemaa valmisolekust jälitada oma vaenlasi välismaal, sealhulgas neid tappa.

Raportis analüüsitakse ka Venemaa sekkumist Ühendkuningriigi poliitilistesse protsessidesse, mis on ilmselt üks huvipakkuvamaid osi.

Juba ammu on tõstatatud küsimusi, kas Moskva luureteenistused mängisid olulist rolli 2014. aasta Šotimaa iseseisvusreferendumi ja 2016. aasta Brexiti-referendumi juures.

Eelmisel nädalal teatas Briti valitsus, et usub, et Venemaaga seotud tegijad püüdsid sekkuda 2019. aasta parlamendivalimistesse, aga see toimus juba pärast raporti valmimist.

Mõned Venemaaga seostatud meediakampaaniad poliitikasündmuste mõjutamiseks on juba tuvastatud. Keerulisem küsimus on, kas neil oli mingit mõju.

Raportis tõstatatakse küsimusi ka selle kohta, kas Briti valitsused on teinud piisavalt ära Moskvale vastu seismiseks.

Paljud vaatlejad, sealhulgas mõned, kes luure- ja julgeolekukomiteele tunnistusi andsid, peavad tõsiseks veaks nõrka reageeringut Aleksandr Litvinenko radioaktiivse polooniumiga mõrvamisele 2006. aastal Londonis.

Reageeringut Sergei ja Julia Skripali mürgitamisele Salisburys peetakse efektiivsemaks, eriti liitlaste kaasamise mõttes.