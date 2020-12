Briti valitsust nõustavad teadlased sooviksid koroonaviiruse uue tüve tõttu üleriiklikku lukustamist

Briti valitsuse teaduslikud nõuandjad hoiatasid, et tegevusetus võib nõuda kümneid tuhandeid inimelusid ning tuua kaasa majandusliku, inimliku ja ühiskondliku katastroofi, vahendab Guardian.

Ministrid on kutsunud rahvast vältima ostupaanikat. Prantsusmaa ei tühistanud eile oma sisenemiskeeldu Briti kaupadele ja reisijatele vaatamata Johnsoni isiklikule pöördumisele president Emmanuel Macroni poole.

Pressikonverentsil püüdis Johnson kinnitada teistele riigijuhtidele, et Suurbritannia on kiiresti reageerinud. „Ma loodan, et kõik näevad, et niipea, kui meid valitsusena selle uue tüve kiirest ülekandumisest teavitati ... andsime me kogu vajaliku informatsiooni Maailma Terviseorganisatsioonile. Ja me asusime kohe ja otsustavalt tegutsema järgmisel päeval, et ohjeldada selle variandi levikut Ühendkuningriigi sees,” ütles Johnson.

Johnsoni sõnul puudutavad viivitused La Manche’i väina ületavas kaubaliikluses väikest osa Suurbritanniasse sisenevast toidust. „Nagu Briti supermarketid on öelnud, on nende tarneahelad tugevad ja kindlad, nii et kõik saavad normaalset poes käimist jätkata,” ütles Johnson. Sellest hoolimata teatati mõnel pool poodides järjekordadest ja tühjadest riiulitest.

Downing Street kinnitas, et nädalavahetusel tarvitusele võetud meetmed, millega pandi London ning mõned Lõuna- ja Ida-Inglismaa piirkonnad lukku ehk kehtestati niinimetatud neljanda taseme reeglid, suudavad viiruse uue variandi levikut kontrolli all hoida.

Briti tervishoiuametnike ja teadlaste sõnum oli aga sellest erinev. Näiteks Suur-Manchesteri tervishoiujuhtide ühisavalduses öeldi, et kõik, kes saabuvad piirkonda neljanda taseme piirkonnast või Walesist, mis on samuti sisuliselt lukus, peaksid vähemalt kümneks päevaks eneseisolatsiooni jääma.

Muteerunud viirust on leitud kogu Suurbritannias ja Johnsoni peamine teadusalane nõuandja Sir Patrick Vallance ütles, et tugevamad piirangud on tõenäolised.

Pressikonverentsil Johnsoni kõrval esinenud Vallance ütles, et uus tüvi on „igal pool” ja juhtumite arv kasvab jõuluaegse inimeste „vältimatu segunemisega”.