Briti valitsus palub kuningannal peatada parlamendi töö, et poleks aega Brexiti takistamiseks

See tähendab, et parlamendiliikmetel ei ole tõenäoliselt aega võtta vastu mingeid seadusi, mis võiksid takistada peaminister Boris Johnsonil Suurbritannia 31. oktoobril ilma kokkuleppeta Euroopa Liidust väljaviimist, teatab BBC News.

„On aeg, et uus valitsus ja uus peaminister koostaksid plaani riigi jaoks pärast meie EL-ist lahkumist,” ütles valitsuse allikas.

Parlamendi töö katkestamise - seda nimetatakse prorogation’iks – idee on tekitanud vastakaid arvamusi, aga kriitikute sõnul takistab see parlamendiliikmetel nende demokraatliku rolli mängimist Brexiti-protsessis.

Mitmed opositsioonilised parlamendiliikmed on tulnud kokku, et püüda blokeerida võimalikku kokkuleppeta Brexitit, ja eile teatasid nad, et kavatsevad selleks kasutada parlamentaarset protsessi.

Kui aga parlamendi töö 10. septembril peatatakse, jätab see neile vaid mõne päeva järgmisel nädalal oma muudatuste läbisurumiseks.