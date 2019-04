Briti valitsus määras Euroopa Parlamendi valimiste kuupäevaks 23. mai

Downing Streeti pressiesindaja sõnul pandi ametlik valimispäev, 23. mai paika parlamendis.

"Valitsuse kavatsus on endiselt lahkuda Euroopa Liidust enne 22. maid, et me ei peaks Euroopa Parlamendi valimistel osalema," ütles pressiesindaja.

Teade saabus ajal, mil Briti peaminister Theresa May on valmistumas homseteks kõnelusteks Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga Pariisis. Kohtumine toimub vahetult enne olulist kohtumist Brüsselis.