Briti valitsus kavandab seadusi, mis tühistaksid osa Brexiti-kokkuleppest

See samm kõrvaldaks uue Põhja-Iirimaa tollikorralduse nõude, mis oli mõeldud vältima kontrolli taastamist Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi piiril, vahendab BBC News.

Downing Street 10 teatel on see mõeldud juhuks, kui kaubandusläbirääkimised nurjuvad. Peaminister Boris Johnson peaks oodatavasti teatama, et kui kokkulepet ei saavutata 15. oktoobriks, peaksid mõlemad pooled „edasi liikuma”. Johnson kavatseb Euroopa Liidu esindajatele öelda, et Suurbritannia lahkumise lõpule viimine ilma kaubanduskokkuleppeta oleks ikkagi „hea tulemus”.

Kuigi Suurbritannia lahkus Euroopa Liidust ametlikult jaanuaris, on ta ikkagi jätkanud Brüsseli seatud reeglite järgimist üleminekuperioodil, mis lõpeb detsembris. Samal ajal jätkuvad arutelud pikaajalise kaubanduskokkuleppe üle.

Uus õigusakt tühistaks ka sätted riigiabi kohta.

Suurbritannia tahab vabaneda kohustusest kontrollida kaupu, mis liiguvad Ühendkuningriigi teistest osadest Põhja-Iirimaale. See kohustus on mõeldud selleks, et vältida piiriinfrastruktuuri tekkimist Suurbritannia ja Iirimaa piirile, mis kardetakse olevat halva mõjuga rahu jaoks Põhja-Iirimaal.

Leiboristide varivalitsuse Põhja-Iirimaa minister Louise Haigh ütles, et valitsus mängib jälle ohtlikku mängu ja toob peaministri ebakompetentsuse altarile ohvriks Suurbritannia rahvusvahelise positsiooni.

Valitsuse allikad ütlesid BBC-le, et seadusandlus ei ole mõeldud läbirääkimisi nurjama ja pressiesindaja sõnul jätkab Suurbritannia läbirääkimistele lähenemist heas usus.

„Vastutustundliku valitsusena kaalume me võimalusi tagasiöökide puhuks juhuks, kui seda ei saavutata, et kindlustada, et kogukonnad Põhja-Iirimaal on kaitstud,” ütles pressiesindaja.