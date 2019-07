Briti välisministri sõnul on Trump lugupidamatu peaminister May ja Ühendkuningriigi vastu

Enne seda oli Trump nimetanud Briti suursaadikut USA-s Sir Kim Darrochit „väga lolliks meheks” seoses lekkinud e-kirjadega, milles saadik nimetas Trumpi administratsiooni saamatuks. Suurbritannia peaministrit Theresa Mayd kritiseeris Trump Brexiti asjus, öeldes, et May ignoreeris tema nõuannet ja läks „oma rumalt teed”, vahendab BBC News.

„Sõbrad räägivad ausalt, nii et ma teen seda: need kommentaarid on lugupidamatud ja valed meie peaministri ja minu maa vastu,” kirjutas Hunt Twitteris.

1/2 @realDonaldTrump friends speak frankly so I will: these comments are disrespectful and wrong to our Prime Minister and my country. Your diplomats give their private opinions to @SecPompeo and so do ours! You said the UK/US alliance was the greatest in history and I agree... https://t.co/hNeBWmyyVN — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 9, 2019

Hunt, kes loodab saada Briti konservatiivide uueks juhiks, lisas, et hoiab Darrochit ametis kuni tema plaanilise ametist lahkumiseni jõulude ajal.

Trump oli varem Twitteris kirjutanud: „See tobe suursaadik, kelle Ühendkuningriik Ühendriikidele kaela määris, ei ole keegi, kellest me vaimustatud oleksime, väga loll mees. Ta peaks rääkima oma maale ja peaminister Mayle nende läbikukkunud Brexiti-läbirääkimistest, mitte olema endast väljas minu kriitika pärast selle kohta, kui halvasti seda aeti. Ma ütlesin Theresa Mayle, kuidas seda kokkulepet teha, aga ta läks oma rumalat teed mööda – ei suutnud sellega hakkama saada. Katastroof! Ma ei tunne seda suursaadikut, aga mulle on öeldud, et ta on ülespuhutud lollpea. Öelge talle, et USA-l on parim majandus ja sõjavägi kogu maailmas, kaugelt...”

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2019