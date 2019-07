Briti välisminister algatas Euroopa laevakaitsemissiooni arendamise Pärsia lahel

Hunt ütles parlamendis esinedes, et Iraani tegevus on riiklik piraatlus, vahendab BBC News.

Hunt sai BBC andmetel laevakaitsemissioonile Prantsusmaa ja Saksamaa välisministrite toetuse, kui nad vestlesid telefoni teel pühapäeva õhtul.

Hunt ütles pärast Briti valitsuse eriolukorra komitee Cobra istungit parlamendi ees, et räägib raske südamega, aga kui Iraan jätkab käitumist, nagu ta on seda teinud, peab ta leppima lääne suurema sõjalise kohalolekuga oma rannikul.

Teheran väitis, et Stena Impero hõivati Hormuzi väinas rahvusvaheliste merendusreeglite rikkumise eest.

Iraani riiklik uudisteagentuur väitis, et tanker hõivati pärast seda, kui see põrkas kokku väiksema kalalaevaga ega vastanud viimase kutsungitele.

Hunt väitis, et tanker hõivati ebaseaduslikult Omaani vetes ja sunniti sõitma Iraani Bandar Abbasi sadamasse, kus ta on ka praegu.

Kuigi aluse meeskond ega omanikud ei ole britid, on Stena Impero Briti lipu all, mis tähendab, et Ühendkuningriik peab laeva kaitsma.