Briti ülemkohus otsustas, et Islamiriigiga ühinenud naine ei saa naasta oma ära võetud kodakondsuse eest võitlema

Kohus otsustas ühehäälselt, et Begumi õigusi ei rikutud, kui tal naasta ei lubatud, vahendab BBC News.

21-aastane Begum tahtis Suurbritanniasse naasta, et vaidlustada siseministri otsus temalt kodakondsuse äravõtmise kohta.

Praegu viibib Begum Põhja-Süürias Al-Holi põgenikelaagris.

Begum oli 15-aastane, kui lahkus 2015. aasta veebruaris koos veel kahe Londoni idaosa koolitüdrukuga Suurbritanniast ja reisis Süüriasse, et Islamiriigiga ühineda.

2019. aastal jättis Suurbritannia tollane siseminister Sajid Javid Begumi riikliku julgeoleku kaalutlustel kodakondsusest ilma.

Eelmise aasta juulis otsustas apellatsioonikohus, et ainus õiglane tee edasi oleks lasta Begumil Suurbritanniasse naasta, sest ta ei saa otsust Süüria laagrist korralikult vaidlustada.

Siseministeerium kaebas aga edasi ülemkohtusse, et see apellatsioonikohtu otsuse ära muudaks, väites, et Begumil naasta lubamine tekitaks märkimisväärse ohu riiklikule julgeolekule.

Ülemkohtu eesistuja Lord Reed ütles täna, et Briti valitsusel on õigus takistada Begumi Suurbritanniasse naasmist.

Lord Reed ütles, et apellatsioonikohtu otsus ei austanud piisavalt siseministri hinnangut, võttes arvesse tema ameti vastutust selliste hinnangute andmisel ja parlamendi ees.

Lord Reed lisas, et apellatsioonikohus uskus ekslikult, et kui isiku õigus õiglasele ärakuulamisele sattus vastuollu riikliku julgeoleku nõuetega, pidi tema õigus ärakuulamisele peale jääma.

Lord Reedi sõnul ei trumbanud Begumi õigus õiglasele ärakuulamisele üle kõiki teisi kaalutlusi, nagu ühiskondlik ohutus.

Lord Reed teatas, et sobiv vastus ei ole sundida valitsust tooma Begumi tagasi Suurbritanniasse, vaid peatada tema õiguslik võitlus kodakondsuse eest, kuni ta on ohutumas positsioonis kohtuvaidlusest osavõtmiseks.

„See ei ole täiuslik lahendus, sest ei ole teada, kui kaua võib aega võtta, enne kui see on võimalik. Aga antud laadi dilemmale ei ole täiuslikku lahendust,” ütles Lord Reed.

Suurbritannia praegune siseminister Priti Patel ütles, et ülemkohtu otsus kinnitas siseministri volitusi teha elutähtsaid riiklikku julgeolekut puudutavaid otsuseid.