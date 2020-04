Briti tervishoiuminister: mõned lapsed on surnud haruldasse põletikulisse haigusse, mis võib olla seotud Covid-19-ga

Itaalia ja Briti meditsiinieksperdid uurivad võimalikku seost koroonaviiruse pandeemia ja raske põletikulise haiguse vahel väikelastel, kes saabuvad haiglasse kõrge palaviku ja paisunud arteritega, vahendab Guardian.

Põhja-Itaalia arstid on teatanud erakordselt suurest alla üheksa-aastaste laste arvust, kellel näib olevat Aasias enam esineva Kawasaki haiguse raske vorm.

„On mõningaid surnud lapsi, kellel ei olnud kaasnevaid haigusi. See on uus haigus, mis meie arvates võib olla põhjustatud koroonaviirusest ja Covid-19-st. Me ei ole sada protsenti kindlad, sest mõned inimesed, kes selle said, polnud positiivset proovi andnud, nii et me teeme nüüd palju uuringuid, aga see on miski, mille üle me mures oleme,” ütles Hancock.

Seni on arvatud, et lapsed on uue koroonaviiruse kõige ohtlikumatele tüsistustele palju vähem vastuvõtlikud kui nende vanemad ja eriti vanavanemad, aga Suurbritannias, Hispaanias ja Itaalias märgatud salapärane põletikuline haigus võib nõuda selle arvamuse ümberhindamist.

„See on haruldane, kuigi see on väga oluline nende laste jaoks, kes selle saavad, juhtumite arv on väike,” ütles Hancock.

Täpset numbrit surmajuhtumite kohta ta ei andnud.

Kawasaki haigust, mille põhjus on teadmata, seostatakse palaviku, nahalööbe, lümfisõlmede paistetuse ja rasketel juhtudel südamearterite põletikuga.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!