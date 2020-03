Briti tervishoiuminister: linnade sulgemine võib osutuda vajalikuks

Hancock ütles usutluses BBC Andrew Marr Show'le, et riiklik tervishoiusüsteem (NHS) võib kutsuda osa arste ka pensionilt tagasi, kui koroonaviiruse levik peaks kasvama, vahendab uudistekanal The Guardian.

Hancock tõdes, et linnade isoleerimine leviku korral on problemaatiline, aga seda ei saa välistada. „Sellel on selgelt tohutu majanduslik ja sotsiaalne varjukülg. Kuid me ei võta selles etapis midagi laualt maha, sest peame veenduma, et meil on olemas kõik vahendid, kui need peaks osutuma vajalikuks. Kuid ma tahan minimeerida sotsiaalseid ja majanduslikke häireid,” selgitas minister.

Ta ütles, et valitsus avaldab õige pea oma meetmetekava, mis võetakse tarvitusele juhul, kui peaks tõeks saama haiguspuhangu halvim stsenaarium.

"Võib-olla on vaja mõned koolid sulgeda, ent praegu ei tohiks inimesed koole sulgeda, kui neil pole positiivseid juhtumeid," sõnas tervishoiuminister, lisades, et muud meetmed võivad hõlmata enam kui 5000 inimesega avalike kogunemiste keelamist, nagu on teinud Prantsusmaa.

"Me vaagime kõiki võimalusi, me ei saa midagi välistada," rõhutas Hancock.