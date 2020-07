Briti siseminister palub teismelise Eesti poisi juhitud rühmituse terroriorganisatsiooniks kuulutada

Ehkki jaanuari alguses lõpetas kaitsepolitsei rahvusvahelise natsliku terroriorganisatsiooni FKD asutaja ja juhi tegevuse, on ÜK siseminister Patel nüüd palunud see ka terroriorganisatsioonina ära keelata. See teeks kriminaalseks rühmitusse kuulumise, sinna kutsumise või mingil kujul toetamise.

Patel märgib pöördumises, et organisatsioon oli vägivalda ja massimõrvasid õhutav, mis oli suunatud eelkõige noorematele ja haavatavamatele inimestele veebiavarustes.

Patel sõnas, et üheks põhjuseks säärase otsuse tegemiseks oli ka juhtum eelmisest aastast, kui ühe organisatsiooniga seotud briti arreteerimisel avastati politseijaoskondade kaardistatus ja pilt vanemast ohvitserist, kellel relv pea kohal ja silmade kohale kirjutatud "rassireetur".

