Briti saadikul USA-s on peaminister May täielik toetus, kuigi Trump keeldus edasisest koostööst temaga

Trump reageeris pärast seda, kui lekkinud e-kirjadest selgus, et suursaadik Sir Kim Darroch nimetas Trumpi administratsiooni saamatuks, vahendab BBC News.

Twitteris kritiseeris Trump ka Suurbritannia peaministri Theresa May tegutsemist Brexiti asjus, teatades, et May tekitas segaduse.

Downing Street 10 nimetas leket kahetsusväärseks ja teatas, et Ühendkuningriigil ja USA-l on erilised ja kestvad suhted.

„Me tegime USA-le selgeks, kui kahetsusväärne see leke on. Lekkinud valitud väljavõtted ei peegelda suhete lähedust ja seda, kui kõrgelt me neid hindame,” ütles Downing Streeti esindaja.

Samas lisas ta, et suursaadikud peavad saama anda ausaid hinnanguid oma asukohariigi poliitika kohta ja peaminister seisab Sir Kimi selja taga.

„Ühendkuningriigil on USA-ga erilised ja kestvad suhted, mis põhinevad meie pikal ajalool ja kindlaks jäämisel jagatud väärtustele, ning see on jätkuvalt nii,” ütles Dowing Streeti esindaja.

Briti suursaadiku konfidentsiaalsed e-kirjad lekkisid ajalehele Mail on Sunday ning sisaldasid kriitikat Trumpi ja tema administratsiooni kohta. Valget Maja nimetati kohmakaks ja saamatuks.