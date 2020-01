Briti rahandusminister: kõik paraku Brexitist kasu ei saa

Ajalehe The Financial Timesiga vesteldes tunnistas Sajid Javid, et kõik ettevõtted paraku Brexitist kasu ei saa, vahendab uudistekanal BBC.

Toidu- ja joogiföderatsiooni teatel kõlas see avaldus "surmkellana" Euroopa Liiduga kauplemisele ja tõenäoliselt põhjustab toidukaupade hinnatõusu.

Javid keeldus täpsustamast, millistest ELi eeskirjadest soovitakse loobuda.

Auto-, toidu-, joogi- ja farmaatsiatööstus hoiatasid juba möödunud aastal valitsust, et ELi peamistest eeskirjadest eemaldumine oleks majandusele kahjulik.

Kuid Javid ütles ajalehele : "Mõju avaldab see (Brexit -toim) ettevõtlusele nii või teisiti, mõni saab sellest kasu, mõni mitte."

Ta ütles, et Jaapani autotööstus on näide tootmissektorist, mis leidis edu ilma EL-i eeskirju järgimata.

Küsimusele, kuidas Ühendkuningriigi ja ELi erinevad regulatsioonid võivad mõjutada selliseid harusid nagu auto- ja farmaatsiatööstus, ütles ta: "Räägime ettevõtetest, kes on alates 2016. aastast teadnud, et lahkume EList."

"Tõsi, nad ei teadnud täpseid tingimusi," tunnistas Javid.