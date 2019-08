Briti prints Andrew on endise sõbra Jeffrey Epsteini seksuaalse kuritarvitamise süüdistustest „vapustatud”

Ajaleht Mail on Sunday avaldas enne seda video, mis näitab väidetavalt Yorki hertsogit 2010. aastal Epsteini Manhattani majas, vahendab BBC News.

66-aastane Epstein tegi vanglas prostitutsiooni vahendamises süüdistatuna kohtuprotsessi oodates enesetapu.

Minevikus on Epstein läbi käinud nii prints Andrew’ kui ka praeguse USA presidendi Donald Trumpi ja endise USA presidendi Bill Clintoniga.

„Yorki hertsog on olnud viimase aja teadetest Jeffrey Epsteini väidetavate kuritegude kohta vapustatud,” öeldakse Buckinghami palee avalduses. „Tema kuninglik kõrgus taunib iga inimolendi ekspluateerimist ning väide, et ta lubaks, osaleks või julgustaks mingisugust sellist käitumist, on vastumeelne.”

Epstein ei tunnistanud end prostitutsiooni vahendamises eelmisel kuul süüdi ja ta oli kautsjoni vastu vabanemise võimaluseta eeluurimisvangistuses.

Epsteini süüdistati alla 18-aastastele tüdrukutele maksmises seksuaalaktide eest tema Manhattani ja Florida majades aastatel 2002-2005.