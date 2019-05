Briti peaministrikandidaat Johnson läheb Brexiti kohta valetamises süüdistatuna kohtu alla

Londoni Westminsteri magistraadikohtu kohtunik otsustas, et endine Suurbritannia välisminister ja Londoni linnapea Johnson peab vastama süüdistustele, et ta pani toime kolm väärtegu avalikus ametis olles, vahendab Reuters.

Need on seotud Johnsoni väidetega enne ja pärast 2016. aasta Euroopa Liidust lahkumise referendumit, kui ta oli üks juhtivaid lahkumise poolt kampaania tegijaid. Britid otsustasidki lahkuda tulemusega 52% 48% vastu.

„Mõlema ülalmainitud ajaperioodi jooksul valetas kostja korduvalt ja eksitas Briti avalikkust EL-i liikmelisuse maksumuse kohta, väites liialdatult, kiites takka või järeldades, et EL-i liikmelisuse maksumus on 350 miljonit naela nädalas,” öeldakse Johnsoni-vastases süüdistuses.

Number 350 miljonit oli lahkumiskampaania keskne ja vastuoluline osa. Oponendid väitsid, et see on tahtlikult eksitav, ja sellest sai referendumi tekitatud lõhede sümbol.

Oma kirjalikus otsuses ütles ringkonnakohtunik Margot Coleman, et süüdistused ei ole tõestatud ja ta pole leidnud kuriteo fakti, aga otsustas, et Johnsoni üle tuleb pidada kohtuprotsess.

Johnsoni advokaadid teatasid, et kaebus on puhtalt poliitilistel põhjustel tehtud trikk.