Briti peaminister Johnson jäi „valitsuse taaskäivitamise” nädalal eneseisolatsiooni

Johnson veetis neljapäeval 35 minutit koos konservatiivist parlamendiliikme Lee Andersoniga, kellel kadus järgmisel päeval maitsemeel, vahendab BBC News.

Briti valitsus valmistab aga samal ajal ette poliitilist uut algust pärast ägedaid sisevõitlusi ja inimeste ametist lahkumisi.

Downing Street teatas, et sel nädalal on oodata rida „kriitilisi teadaandeid”, milles on juttu Johnsoni „ambitsioonidest Ühendkuningriigi jaoks”.

See kõik järgneb peaministri peanõuniku Dominic Cummingsi ametist lahkumisele eelmisel nädalal.

Johnson juhib „võtmetähtsusega Covidi kohtumisi” ja teeb koostööd rahandusministri Rishi Sunakiga, et kavandada tulevased kulutused eesmärgiga täita lubadus „taastuda paremana”.

„Hei, rahvas, meie tervishoiusüsteemi testi ja jälita süsteem andis mulle korralduse ennast kaheks nädalaks isoleerida pärast kontaktis olemist kellegagi, kellel oli Covid-19. Minu tervis on hea ja mul ei ole sümptomeid ja ma juhin jätkuvalt meie vastust viirusele ja meie plaane taastuda paremana,” kirjutas Johnson eile õhtul Twitteris.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.



I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2020

Johnson hakkab nüüd tööle oma korterist Downing Streetil.

WhatsAppi sõnumis konservatiividest parlamendiliikmetele lisas Johnson: „Hea uudis on, et tervishoiusüsteemi testi ja jälita paraneb jätkuvalt. Halb uudis on, et ma sain hoiatuse!”

„Ei loe, et ma tunnen end hästi – paremini kui kunagi varem – või et minu keha kubiseb antikehadest, sest mul on see neetud asi juba olnud,” lisas Johnson. „Reeglid on reeglid ja need on olemas haiguse leviku peatamiseks.”

Aprillis veetis Johnson pärast koroonaviirusega nakatumist kolm ööd haigla intensiivraviosakonnas. Hiljem ütles ta, et asi oleks võinud minna mõlemat pidi, ja tänas arste oma elu päästmise eest.

Varem nädalavahetusel teatasid kõrgetasemelised konservatiivide parlamendiliikmed, et Johnsoni peanõuniku Cummingsi lahkumine on hea võimalus „valitsuse taaskäivitamiseks” ja sel nädalal on kavas mitmeid teadaandeid.

