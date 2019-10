Briti peaminister Johnson avaldab oma lõplikud Brexiti ettepanekud

Johnson esineb Konservatiivse Partei konverentsil Manchesteris, vahendab BBC News.

Eile ütles Johnson kohtumisel Põhja-Iirimaa Demokraatliku Unionistliku Partei (DUP) esindajatega, et loodab Euroopa Liiduga kokkuleppele jõuda „mõne järgmise päeva jooksul”.

Eile lükkas Johnson ümber ka lekkinud teated, et piiripostid pannakse püsti mõlemale poole Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahelist piiri.

Johnson ütles, et väidetega, et Suurbritannia tahab „kontrolltsoone” kaupadele osana alternatiivsete asjakorralduste paketist niinimetatud Iiri varuplaani asendamiseks, on selgelt mööda pandud.

Kuigi Johnson tunnistas, et mõningast tollikontrolli on vaja, kui Suurbritannia Euroopa Liidu tolliliidust ja ühisturust lahkub, hoiab tehnoloogia seda „absoluutses miinimumis”.

Oma tänases kõnes Manchesteris avaldab Johnson BBC teatel kompromissi alused, millele loodab saada parlamendi toetuse.