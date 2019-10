Briti peaminister Johnson: ainus alternatiiv minu Brexiti-plaanile on kokkuleppeta jäämine

Johnson ütles, et tema plaan on kompromiss Ühendkuningriigi poolt, aga ta loodab, et Euroopa Liit mõistab seda ja teeb kompromissi ka omalt poolt, vahendab BBC News.

Johnson ütles oma kõnes, et kokkuleppeta jäämine ei ole tulemus, mille poole valitsus püüdleb, aga see on tulemus, milleks ollakse valmis.

Iiri piiri kohta ütles Johnson, et lahendus, milleni jõudsid Suurbritannia eelmine peaminister Theresa May ja Euroopa Liit, niinimetatud Iiri varuplaan, on ebademokraatlik ja kokkusobimatu Ühendkuningriigi suveräänsusega. Johnson väitis, et see ei paku Ühendkuningriigile mingeid võimalusi ühepoolseks väljumiseks ega anna Põhja-Iirimaa inimestele sõnaõigust reeglite kohta, mis seal kehtima hakkaksid.

Johnson ütles, et mitte mingitel tingimustel ei tule kontrolli piiril või selle lähedal Põhja-Iirimaal ning tema ettepanekud austavad rahuprotsessi ja suure reede kokkulepet.

Johnson viitas ka tehnoloogiliste lahenduste kasutamisele, et tagada, et Iirimaa saarel ei oleks „kõva piiri”.

Johnsoni sõnul ei taha ta, et kokkulepe oleks väljaspool käeulatust selle tõttu, mis on on sisuliselt tehniline arutelu tulevase tollikontrolli täpse iseloomu üle, kui see tehnoloogia paraneb kogu aeg.

Johnson ütles ka, et kaitseb olemasolevaid regulatsioone põllumeestele ja muudele ettevõtjatele mõlemal pool piiri.