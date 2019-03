Briti parlament kukutas May Brexiti-leppe lõplikult läbi

Leppe vastu hääletas 344 saadikut, selle poolt andis hääle 286 saadikut, kirjutab Guardian.

May sõnul jätkab ta võitlust korrapärase Brexiti eest, kuid ta lisas, et alamkojas on jõutud kardetavasti olukorra lahendamise võimaliku piirini.

Briti peaminister rõhutas, et lahkumiseni on aega 14 päeva. „Sellest ei piisa uue leppe sõlmimiseks, kuid alamkoda on selgelt öelnud, et ei luba Suurbritannial ilma leppeta lahkuda," ütles May.

Briti naelsterling hakkas pärast tänast otsust kohe langema:

Pound falls through $1.30 (first time since March 11) as government loses Brexit vote by 58 votes, and Theresa May warns parliament is "reaching the limits of the process" 💷📉 https://t.co/GRS8nsCPHv pic.twitter.com/OF0epe07PQ — Graeme Wearden (@graemewearden) March 29, 2019



Opositsioonierakonna Tööpartei juht Jeremy Corbyn sõnas hääletuse järel, et kui May pole valmis lepet muutma, peaks ta välja kuulutama erakorralised valimised.

Briti parlamendisaadikud kogunevad esmaspäeval, et arutada, mida edasi teha. Nurjunud hääletus tähendab, et britid peaksid nüüd Euroopa Liidust lahkuma 12. aprillil. Suurbritannia võib küsida ka EL-lt ajapikendust, kuid see tähendab, et London peab korraldama europarlamendi valimised.

Euroopa Ülemkogu eestistuja Donald Tusk teatas May leppe läbikukkumise järel, et kutsub 10. aprilliks kokku erakorralise ülmekogu.