Briti parlament hääletab täna kokkuleppeta Brexiti blokeerimise üle

May ütles, et konservatiividele on tänaõhtune hääletus vaba, vahendab BBC News.

Sõnastus, mille üle hääletatakse on järgmine: „See koda keeldub heaks kiitmast Euroopa Liidust lahkumist ilma lahkumiskokkuleppe ja tulevaste suhete raamistikuta 29. märtsil.”

Kui kokkuleppeta lahkumisele vastu ollakse, hääletab parlament homme Brexiti ja Euroopa Liidust lahkumise mehhanismi, artikli 50 ajapikenduse üle.

Euroopa Liit on teatanud, et nõuab ajapikendusele usutavat õigustust.

Opositsiooniliste leiboristide juht Jeremy Corbyn ütles eile alamkojas, et May peaks nüüd välja kuulutama uued parlamendivalimised. Corbyn kutsus ka kokkuleppeta lahkumist päevakorrast maha võtma ja ütles, et leiboristid jätkavad oma alternatiivsete Brexiti-ettepanekute heaks töötamist.

Corbyn ei maininud aga uut referendumit.