Briti parlament hääletab taas May Brexiti-kokkuleppe üle

Parlament hääletab lahkumiskokkuleppe üle, mis määrab kindlaks Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise tingimused, aga mitte poliitilise deklaratsiooni üle Suurbritannia ja Euroopa Liidu tulevaste suhete kohta, vahendab BBC News.

Leiboristid hääletavad aga vastu, öeldes, et parlamendile sõnaõiguse andmata jätmine kokkuleppe tulevaste suhete poliitilise deklaratsiooni üle, on „pime Brexit”.

Tänane hääletus ei võimalda parlamendil ratifitseerida kogu lahkumispaketti, sest seadus lubab seda ainult siduva hääletuse korral kokkuleppe mõlema osa üle.

May on juba suurelt kaotanud kaks hääletust kogu kokkuleppe üle ning alamkoja spiiker John Bercow välistas kolmanda hääletuse sama asja üle ilma sisuliste muudatusteta.

Valitsus teatas aga, et hääletus ainult lahkumiskokkuleppe üle on piisav, et täita kriteeriumid, mille Euroopa Liidu liidrid paika panid Brexiti edasilükkamiseks tänaselt 22. maile.

Et leiboristid ja Põhja-Iirimaa Demokraatlik Unionistlik Partei (DUP) kavatsevad vastu hääletada, näib, et May läheb täna vastu järjekordsele kaotusele.