Briti parlamendisaadikud püüavad leppeta Brexitit peatada

Ta ütles, et "lihtsa plaani" eesmärk on "takistada Boris Johnsonil viia meid 31. oktoobril EList välja ilma kokkuleppeta", kuid ei laskunud üksikasjadesse, vahendab uudistekanal BBC.

Kabinetiminister Michael Gove keeldus garanteerimast, et valitsus peab seesugusest regulatsioonist kinni.

Ta ütles, et valitsus ei tee midagi leppeta lahkumise saavutamiseks.

Vahepeal on EL-i juhtiv Brexiti-läbirääkija lükanud tagasi Boris Johnsoni nõudmised Iirimaa vaidlusaluse nn tagaukse kohta.

Suurbritannia lahkub EList 31. oktoobril kokkuleppega või ilma, on Johnson lubanud.

Sir Keir ütles BBC Andrew Marr Show'le: "Seadusandjatel on kohustus tagada, et me ei lahkuks ilma kokkuleppeta - protsessi on vaja pikendada."

"Ajapikenduse ulatus on ausalt öeldes teisejärguline. Me peame lihtsalt takistama meid lahkumast ilma kokkuleppeta."

Varitööminister John McDonnell ütles täna telekanalile Sky News, et seaduseelnõuga tullakse välja teisipäeval.

Ta ütles, et "saabuva nädala lõppeesmärk" on "tagada, et parlamendil oleks [Brexti teemal] lõplik sõnaõigus".

Leiborist John McDonnell selgitas, et parteideülene rühmitus, kuhu kuuluvad parlamendiliikmed ja õiguseksperdid, kavatseb järgmisel nädalal esitada seadusandliku meetme leppeta Brexiti peatamiseks ilma parlamendi nõusolekuta.