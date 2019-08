Briti parlamendi töö peatamine kutsus esile vihase vastukaja: ebademokraatlik!

Valitsus väitis, et viienädalane parlamendi töö katkestamine septembris ja oktoobris annab ikkagi aega Brexiti üle väitlemiseks, vahendab BBC News.

Kriitikute sõnul on see aga ebademokraatlik katse takistada parlamendil kokkuleppeta Brexiti blokeerimist.

Kabinetiminister Michael Gove ütles BBC-le, et parlamendi töö peatamine, mille kuninganna Elizabeth II eile ka heaks kiitis, ei ole kindlasti poliitiline samm Suurbritannia kokkuleppeta Euroopa Liidust lahkumise vastaste takistamiseks.

Gove väitis, et on küllalt aega arutada Brexitit enne lahkumistähtaega 31. oktoobrit.

Johnson ütles eile, et kuninganna kõne leiab aset pärast tööseisakut, 14. oktoobril ja selles räägitakse tema „väga põnevast agendast”.

Johnson teatas, et ei taha oodata Brexiti toimumist, enne kui asub ellu viima oma plaane riigi edasiviimiseks.

Parlamendis valitsuse asju korraldav ametimees (Leader of the House) Jacob Rees-Mogg, kes osales kohtumisel kuningannaga, ütles, et käesolev parlamendi istungjärk on olnud üks pikemaid ligi 400 aasta jooksul, mistõttu on õige see peatada ja alustada uut istungjärku.

Rees-Mogg kirjutas Daily Telegraphis, et põhiseadusliku kriisi põhjustavad need, kes on vastu 2016. aasta referendumi otsusele.