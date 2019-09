Briti parlamendi alamkoja spiiker lubas „loovust” kokkuleppeta Brexiti peatamiseks

Enne parlamendi töö peatamist vastu võetud seadus kohustab peaministrit taotlema ajapikendust 2020. aasta 31. jaanuarini, kui parlament ei toeta 19. oktoobriks kokkulepet või kokkuleppeta lahkumist, vahendab BBC News.

Johnson on aga öelnud, et on pigem surnuna kraavis, kui palub ajapikendust.

Londonis loenguga esinenud Bercow ütles: „Seadusele mitteallumine peaks kindlasti olema välistatud. Punkt.”

Bercow’ sõnul oleks see kohutav eeskuju ülejäänud ühiskonnale.

„Ainus Brexiti vorm, millega me nõus oleme, ükskõik millal see võib juhtuda, on Brexit, mida alamkoda on selgelt toetanud,” ütles Bercow.

„Kindlasti ei saa meie, parlamendiliikmed, seadusandjad, 2019. aastal tänapäeva Suurbritannias, parlamentaarses demokraatias täie teadvuse juures pidada vaidlust selle üle, kas järgida seadusi või ei ole see nõutav,” lausus Bercow.

Kui valitsus läheneb seadusele mitteallumisele, tahab parlament sellise võimaluse ära lõigata ja teeb seda jõuliselt, lubas Bercow.

„Kui see nõuab täiendavat protseduurilist loovust, et see sünniks, on raudkindel, et see juhtub ja et ei olemasoleva reeglite raamatu piirangud ega kella tiksumine peata seda,” lisas Bercow.