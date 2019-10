Briti parlamendi alamkoda toetas valimiste korraldamist 12. detsembril

Eelnõu peab veel heaks kiitma ka lordide koda, aga see võib saada seaduseks nädala lõpuks, vahendab BBC News.

Johnson loodab, et valimised annavad talle värske mandaadi Brexiti-kokkuleppe jaoks ja praeguse parlamendi patiseisu murdmiseks, mis on viinud Brexiti edasilükkamiseni 31. jaanuarini.

Mõned opositsiooniliste leiboristide parlamendiliikmed ei olnud nõus valimiste ajastusega. Nad usuvad, et ainult uus referendum saaks Brexiti-küsimuse lõplikult lahendada.

Üle saja leiboristi ei võtnud eilsest hääletusest osa või jäid erapooletuks ning 11 hääletas vastu. Valimisi toetas 127 leiboristi, sealhulgas erakonna esimees Jeremy Corbyn.

Liberaaldemokraadid ja Šoti Rahvuspartei (SNP) olid väljendanud toetust valimistele juba varem, väites, et see on praegu parim viis Brexiti peatamiseks.

Corbyn teatas eile, et toetab nüüd valimisi, sest Euroopa Liidu otsus Brexit kolm kuud edasi lükata võttis kokkuleppeta lahkumise päevakorrast maha.

Liberaaldemokraatide juht Jo Swinson ütles, et ei Johnson ega Corbyn ole peaministriks sobivad ning ei oleks kujuteldamatu, et tema erakond moodustaks järgmise valitsuse.

„Ma kandideerin järgmiseks peaministriks ja sellel rahutul poliitilisel ajal on see täiesti võimalik,” ütles Swinson.