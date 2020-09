Briti luurejuht: Venemaa arendab välja tuumaenergial töötavat tiibraketti, mis võib püsida õhus aastaid

Suurbritannia sõjaväeluure juht kindralleitnant Jim Hockenhull märkis harukordsel kohtumisel ajakirjanikega, et Venemaa arendatavat tuumakütusel töötavat tiibraketti saab kasutada ülemaailmselt.

Ajaleht Sunday Telegraph kirjutab, et jutt on raketist 9M730 Burevestnik (SSC-X-9 Skyfall), mis on võimeline püsima atmosfääris mitu aastat, mille jooksul võib sellega sihtmärke rünnata igal sobival ajahetkel.

Hockenhull hoiatas, et Venemaa kompab "uudsete relvade väljatöötamisel teaduse ja rahvusvaheliste lepingute piire".

Venemaa president Vladimir Putin kiitis tuumaenergial töötavat tiibraketti 2018. aasta märtsis parlamendis peetud kõnes, milles ta tervitas hirmuäratavate uute strateegiliste relvade väljatöötamist.

Tema sõnul katsetati raketti edukalt juba 2017. aasta lõpus, sellel oli „piiramatu ulatus“ ning see oli "võitmatu kõigi olemasolevate ja tulevaste raketitõrje- ja õhutõrjesüsteemide vastu."

Hockenhulli sõnul on Venemaa muutnud oma taktikat relvade tootmisel kvantitatiivselt kvalitatiivseks. "Nad uurisid tähelepanelikult läänt, et mõista, kuhu on kõige parem oma investeeringuid suunata, tekitamaks meile võimalikult palju probleeme," selgitas luurejuht.

Hockenhulli sõnul kujutab Venemaa endast tänasel päeval kõige suuremat "geopoliitilist ohtu Euroopa julgeolekule". Ta rõhutas samas, et valvel tuleks olla ka "üha autoritaarsema ja enesekindlama" Hiina suhtes.

Hockenhull kirjeldas Pekingit kui "suurimat ohtu tänasele maailmakorrale", selgitades, et Hiina püüab kasvava majandusliku üleoleku abil maailmale oma norme ja standardeid peale suruda - tegevus, mida toetavad teiselt poolt suured sõjalised investeeringud.

Moskva on järjekindlalt kinnitanud, et ta ei kujuta endast ohtu Euroopa ega maailma julgeolekule, nimetades lääneriikide sellised väiteid alusetuks.