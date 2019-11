Briti liberaalid lubavad kanepi legaliseerimist

Üha kasvava toetusega liberaaldemokraatide juht ütles, et tänased narkoseadused "lihtsalt ei tööta" ning reformi on vaja selleks, et Suurbritannia ei jääks maha teistest riikidest, kes on kanepi legaliseerinud.

"On mitmeid aineid, millel on meie tervisele absoluutselt negatiivne mõju, kuid mis on sellegipoolest legaalsed, ja täiskasvanud saavad otsustada, kas nad lähevad pubisse, et endale alkoholi osta, või kas nad suitsetavad või mitte", ütles Swinson. „Tõsiasi, et [kanep] on ebaseaduslik, ei takista inimesi seda tarvitamast. Uuringud näitavad väga selgelt, et tegemist on väga, väga laialdaselt kasutatava narkootikumiga, ent "inimeste kriminaliseerimine millegi eest, mida paljud ühiskonna liikmed ei leia olevat kohutav asi, ei tundu mõistlik".

Ka leiboristide üks liidritest, Londoni linnapea Sadiq Khan kutsus üles arutama mõistlikult kanepiseaduste muutmise üle, vältimaks kasvavat vägivalda, mis lähtub mustalt turult.