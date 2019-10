Briti leiboristid toetavad ennetähtaegseid valimisi

Corbyn ütles, et tema tingimus – kokkuleppeta Brexiti päevakorrast mahavõtmine - on nüüd täidetud, sest Euroopa Liit nõustus Brexiti tähtaja pikendamisega 2020. aasta 31. jaanuarini, vahendab BBC News.

Corbyn ei öelnud siiski selgelt, kas toetab tänasel parlamendihääletusel valitsuse valimiste eelnõu.

Šoti Rahvuspartei (SNP) ja liberaaldemokraadid tahavad, et valimised toimuksid 9. detsembril, sest nende sõnul hoiaks see ära selle, et peaminister Boris Johnson suruks oma Brexiti-plaani parlamendis läbi enne valimisi.

Valitsuse valimiste eelnõus on valimispäev endiselt 12. detsember, aga valitsuse allikad on BBC-le teatanud, et oleksid nõus valimistega 11. detsembril, et tagada opositsioonierakondade toetus.