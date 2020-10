Briti leht: Boris Johnsoni konservatiivid on „õõvastavas” liidus koostööd Hitleriga aus hoidva Eesti parteiga

„See erakordne pakt paneb erakonna parlamendiliikmed Euroopa Nõukogus teiste paremäärmuslike organisatsioonide hulgas istuma kõrvuti „Mussolini pärijatega” Itaalias ja Eesti parteiga, mis peab au sees sõjaaegset koostööd Hitleriga,” kirjutab The Independent.

Lord Richard Balfe kurtis aga ajalehele, et tema korduvad katsed veenda peaministrit seda muutma on tagasi lükatud. Selle asemel visati lord Euroopa Konservatiivide grupist välja protestimise eest, kui see grupp kutsus enda rüppe paremäärmusliku niinimetatud Demokraatliku Alliansi.

„See on õõvastav,” ütles Lord Balfe The Independentile. „See grupp sisaldab põhimõtteliselt kõike vastikut, mis olemas on, ja meid ei tohiks nendega segada.”

Endised konservatiividest ministrid ja antifašistid kutsuvad Johnsonit sekkuma ja katkestama Briti konservatiivide sidemed äärmuserakondadega.

Kokkulepe on suurendanud Briti konservatiivide mõjukust Euroopa Nõukogus. Euroopa Konservatiivide Grupi ja Demokraatliku Alliansi (EC-DA) 85 liiget saavad mõjutada raportööride valimist ja juhtida komiteesid.

Tuntumad paremäärmuslikud erakonnad selles koalitsioonis on Alternatiiv Saksamaale (AfD) ja Liiga Itaaliast.

Viimasest äärmuslikum on aga teine Itaalia erakond Itaalia Vennad (Fratelli d’Italia), mis kasvas välja fašistlikust liikumisest.

Veel mainib The Independent Austria Vabadusparteid (FPÖ), mille esimene juht oli natsi minister ja SS-i ohvitser.

Rootsi Demokraatide kohta ütleb Lord Balfe, et on näinud neid „Stockholmis haakristidega ringi kõndimas”, ning Bulgaaria Ühinenud Patrioodid „valiti seetõttu, et mošeesid on liiga palju”.

„Eesti Konservatiivne Rahvaerakond käib iga-aastasel marsil, et mälestada Eesti Leegioni – Teise maailmasõja aegset Waffen-SS-i üksust,” kirjutab The Independent. „Natside vastane Simon Wiesenthali Keskus on nimetanud seda marssi „tõsiseks mureks”, sest „sellised ideed sillutasid teed kohalike laialdasele koostööle lõpplahenduse elluviimisel”.”

Lord Balfe on korduvalt Briti valitsuse esindajatega kohtunud, aga talle on öeldud, et ta asja sinnapaika jätaks.