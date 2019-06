Briti konservatiivid kinnitasid kümme lõplikku uue juhi kandidaati

Nimekirja tegi teatavaks erakonna parlamendiliikmete 1922 komitee aseesimees Dame Cheryl Gillan, vahendab BBC News.

Kandidaadid on:

- Keskkonnaminister Michael Gove

- Tervishoiuminister Matt Hancock

- Endine chief whip Mark Harper

- Välisminister Jeremy Hunt

- Siseminister Sajid Javid

- Endine välisminister Boris Johnson

- Endine alamkoja liider Andrea Leadsom

- Endine töö- ja pensionide minister Esther McVey

- Endine Brexiti-minister Dominic Raab

- Rahvusvahelise arengu minister Rory Stewart

Praegu veel peaministri ametis olev Theresa May astus konservatiivide juhi kohalt tagasi eelmisel nädalal. Peaministriks jääb May, kuni uus juht on valitud.

Konservatiivide 313 parlamendiliiget hääletavad kandidaatide üle 13., 18., 19. ja 20. juunil. Iga kord langeb kõige vähem hääli saanu välja, kuni jääb alles kaks. Esimesel hääletusel peavad kandidaadid saama vähemalt 16 häält ja teisel vähemalt 32.

Viimase kahe kandidaadi üle hääletab konservatiivide umbes 160 000 liiget alates 22. juunist. Tulemus tehakse teatavaks umbes neli nädalat hiljem.