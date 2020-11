Briti haiglaõele esitati süüdistused 8 beebi mõrvas ja veel 10 mõrvakatses

Letby on seoses surmadega Countess of Chesteri haigla vastsündinute osakonnas varem vahistatud juba 2018. ja 2019. aastal. Nüüd esitatud süüdistused on seotud beebide surmade ja surmaga mittelõppenud juhtumitega perioodil 2015. aasta juuni kuni 2016. aasta juuni, vahendab BBC News.

Herefordist pärit Letbyt on täna oodata Warringtoni magistraadikohtu ette.

Politsei vahistas Letby teisipäeval ja süüdistused esitati talle eile õhtul.

Cheshire’i politsei 2017. aasta mais alustatud juurdluse käigus on uuritud 17 beebi surma ja 16 surmaga mitte lõppenud intsidenti Countess of Chesteri haiglas 2015. aasta märtsist kuni 2016. aasta juulini.