Briti erakondade juhid teevad tänasel viimasel valimiskampaania päeval veel meeleheitlikke pingutusi

Küsitluse järgi on konservatiivide toetus 43%, mis YouGovi mudeli järgi annab 339 kohta, leiboristude toetus 34% (231 kohta), liberaaldemokraatide toetus 12% (15 kohta), roheliste toetus 3% (üks koht) ja Brexiti-partei toetus 3% (0 kohta). SNP peaks saama 41 kohta, mida on kuue võrra rohkem kui 2017. aastal, ja Walesi rahvuslaste erakond Plaid Cymru peaks saama sama palju kui seni ehk neli kohta.

Eelmise kuu samasuguse küsitluse järgi oli konservatiivide edu leiboristide ees suurem, umbes 68 kohta.

YouGov märgib aga, et hinnang saadavate kohtade kohta on ebatäpne ja veamarginaal võib anda konservatiividele 311-367 kohta.

Leiboristid loodavad viimasel hetkel toetust juurde saada, nagu juhtus 2017. aastal.

Johnsoni peamine sõnum on Brexiti kohta: „kui me sellest vesiliivast välja ei saa, on meie tulevik riigina ebakindel”.

Corbyn lubab raha riiklikule tervishoiusüsteemile, laiendada tasuta lastehoidu ja alandada transporditasusid ehk „panna raha teie taskusse, sest te väärite seda”.

Corbynil on aga ka vastus Johnsoni Brexiti-sõnumile: „Leiboristid ajavad Brexiti asja korda – me kindlustame hea kokkuleppe töörahvale ja anname teile viimase sõna.”

Swinsoni sõnul võib liberaaldemokraatide poolt hääletamine takistada konservatiividel enamuse saavutamist ja peatada Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise.

SNP parlamendifraktsiooni juhi Ian Blackfordi sõnul on SNP iga konservatiivide käes oleva parlamendikoha peamine võimalik ülevõtja Šotimaal ja „ainus erakond, mis on piisavalt tugev, et võita Boris Johnsonit Šotimaal ja jätta ta ilma enamusest, mida ta vajab”.

Brexiti-partei juhi Nigel Farage’i sõnum on suunatud leiboristlike piirkondade Brexitit pooldavatele valijatele, kes ei peaks raiskama häält konservatiividele, kes niikuinii kohta ei saa, vaid andma selle tema erakonnale, et tagada Brexiti toimumine.