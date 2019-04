Briti alamkoda näitas Brexiti alternatiividele punast tuld

Theresa May Brexiti-lepe lükati reedel parlamendi poolt kolmandat korda tagasi, ent tema valitsuskabinet üritas lepet veel neljandatki korda seadusandjate ette tuua, millisel juhul see hakkaks konkureerima parlamendisaadikute enda ettepanekutega.

Eile oli küsimus arutlusel Briti alamkojas. Näiteks olid laual variandid, et Brexiti-lepe pannakse rahvahääletusele või et Brexit tühistatakse, kui paar päeva enne plaanitud lahkumist lepet ei ole heaks kiidetud.

Ükski ideedest siiski vajalikku toetust ei saanud. Britid peaksid Euroopa Liidust lahkuma 12. aprillil. Suurbritannia võib küsida ka EL-lt ajapikendust, kuid see tähendab, et London peab korraldama europarlamendi valimised.

Euroopa Ülemkogu eestistuja Donald Tusk teatas eelmisel nädalal, et kutsub 10. aprilliks kokku erakorralise ülemkogu.

Theresa May valitsuskabinet koguneb täna, et arutada, mis on järgmised sammud ning kas siis küsida ajapikendust.