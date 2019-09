Briti ajaleht Telegraph eemaldas juudi väljaande sekkumise järel Jaak Madisoni artikli

Madisoni artikkel “By keeping the UK hostage, the EU elite is becoming the architect of its own downfall” („Hoides Ühendkuningriiki pantvangis muutub EL-i eliit enda allakäigu arhitektiks”) avaldati eile Premium-sektsioonis, mis on maksumüüri taga.

"Eile ilmus The Telegraphis arvamusloona minu kõne, mille pidasin eile hommikul Euroopa Parlamendis Brexiti-teemalises debatis. Kahjuks soostus tõesti The Telegraph selle kõne eemaldama, kuna väidetavalt nõudis seda Jewish News," kinnitas Madison Delfile. "Nende leht olevat seda nõudnud, kuna mina isikuna pidin vist koletis olema," lisas ta.

"Minu poole pöördus küsimusega Jewish News'i ajakirjanik, kellele ütlesin, et ei tasu unustada kahte olulist faktorit. Esiteks, mina olen korduvalt pidanud kõnesid ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees, kus olen kaitsnud Iisraeli ja juutide õigust oma riigi kaitsele piirkonnas, mis on ümbritsetud vaenulikest islamiriikidest. Teiseks, antisemitism ja juudiviha on tõusnud ja jätkuvalt tõusmas tulenevalt aina suuremast islamiseeriumisest Euroopas," ütles Madison. "Poliitikuid, kes sellele probleemile tähelepanu juhivad, peaksid nad nägema enda liitlastena."

"Samas ma ei kujutaks ette, et näiteks Õhtulehe toimetus dikteeriks Delfile ette, mida ja kelle poolt võib midagi avaldada ja mida mitte," märkis Madison.