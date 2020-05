Brasiiliasse ennustatakse augustiks 90 000 koroonasurma, president on haaratud poliitilisse kriisi

Nakatumisjuhtumite arv on Brasiilias viimase kahe nädalaga enam kui kahekordistunud ja kasvanud 177 589-ni. Tervishoiuametnike sõnul ei peegelda arvud ilmselt olukorda täielikult, sest 210 miljoni elanikuga riigis on tehtud vähe teste, vahendab Bloomberg.

Pandeemia on pannud linnapäid ja kubernere piiranguid karmistama. São Paulo ja Rio de Janeiro, kus on kõige suuremad haiguspuhangud, pikendasid karantiini 31. maini. Drastilisemad karantiinimeetmed on tarvitusele võtnud linnad Brasiilia vaesemates põhja- ja kirdepiirkondades, kus tervishoiusüsteem oli ülekoormatud juba enne koroonaviirust.

Samas on tööstuslik Santa Catarina osariik ja põllumajandusosariik Mato Grosso do Sul piiranguid lõdvendanud paremäärmusliku presidendi Jair Bolsonaro majanduse avamise püüdluste survel.

Bolsonaro on aga ise sattunud süvenevasse poliitilisse kriisi.

Poliitiline draama, mis sai alguse ühe populaarsema ministri tagasiastumisega eelmisel kuul, sai uue pöörde eile, kui kohalik meedia teatas, et president on jäänud videole nõudmas muudatusi föderaalpolitsei juhtkonnas, et kaitsta oma perekonda kriminaaljuurdluste eest.

Video on osa tõenditest, mille esitas endine justiitsminister Sérgio Moro, kes astus eelmisel kuul tagasi, süüdistades presidenti katsetes sekkuda politseijuurdlustesse. Video on Brasiilia ülemkohtu valduses, mis alustas Moro väidete uurimist ja otsustab, kas see avaldada.

Bolsonaro eitas föderaalpolitseist või juurdlustest rääkimist 22. aprilli valitsuse istungil, mida salvestati. Bolsonaro ütles algul, et loodab, et salvestus jääb avaldamata, sest see sisaldab tundlikku informatsiooni, mis kahjustaks riigi majandust. Hiljem teatas Bolsonaro Twitteris, et video kõik osad, mis on juurdluse seisukohalt olulised, võib tema pärast avaldada.

Moro väidab, et video kinnitab tema süüdistusi, et president sekkub föderaalpolitsei töösse, ja nõuab video avaldamist täies mahus.

Surve Bolsonarole kasvab, sest lisaks pandeemiale ja majanduslikule hävingule võivad süüdistused viia presidendi tagandamiseni. Seni ei näi parlamendiliikmetel suurt isu uut tagandamisprotsessi alustada olevat (alles hiljaaegu tagandati Brasiilias korruptsiooni tõttu president Dilma Rousseff), aga kannatab Bolsonaro populaarsus.