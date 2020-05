Brasiilias püstitati uued ööpäeva rekordid: 1179 surnut ja 17 408 nakatunut

Brasiilia senine ööpäevane surmajuhtumite rekord oli 881, mis registreeriti 12. mail. Kokku on pandeemia Brasiilias nüüd tapnud vähemalt 17 971 inimest, teatas tervishoiuministeerium, vahendab Reuters.

Esmaspäeval möödus Brasiilia Suurbritanniast ja tõusis nakatumisjuhtumite arvult maailmas USA ja Venemaa järel kolmandale kohale. Nakatumisjuhtumeid lisandus eile 17 408, mis on samuti rekord. Kokku on nakatunuid nüüd 271 628.

President Bolsonaro teatas, et tervishoiuministri ajutine kohusetäitja Eduardo Pazuello annab täna uued juhised malaariaravimi klorokviini soovitatud kasutamise laiendamiseks koroonaviiruse vastu.

Enne seda on viimase kuu jooksul Brasiilias tervishoiuministri ametist lahkunud kaks arstiharidusega meest, sest Bolsonaro eirab tervishoiuekspertide nõuandeid.

Bolsonaro teatas veebilehele Blog do Magno, et klorokviinialased juhised allkirjastab ja hakkab ajutiselt tervishoiuministri kohuseid täitma tegevteenistuses olev armee kindral Pazuello. Bolsonaro lisas, et tema 93-aastane ema hoiab klorokviinikarpi pidevalt käeulatuses.

Klorokviini söömisest teatas esmaspäeval ka USA president Trump, kes on Bolsonaro ideoloogiline liitlane. Trump kaalub Brasiiliale reisikeelu kehtestamist.

„Ma ei taha, et inimesed tuleksid siia ja nakataksid meie inimesi. Ma ei taha samuti, et inimesed seal haigeks jääksid. Me aitame Brasiiliat hingamisaparaatidega ... Brasiilia on hädas, selles pole küsimust,” ütles Trump.

Panameerika Terviseorganisatsiooni ametnikud ütlesid virtuaalsel briifingul, et on mures viiruse leviku üle kolme riigi – Colombia, Peruu ja Brasiilia - kokkupuutepunktis Amasoonias. Kutsuti tarvitusele võtma erimeetmeid põlisrahvaste, vaeste ja rassivähemuste kaitseks.

