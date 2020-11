Brasiilias peatati Hiina Covid-19 vaktsiini katsetused

Brasiilia tervishoiuametkond Anvisa teatas, et intsident leidis aset 29. oktoobril, aga rohkem üksikasju ei avaldanud, vahendab BBC News.

Hiina firma Sinovac Biotech välja arendatud vaktsiin CoronaVac on üks mitmetest mis on praegu üle maailma katsetuste viimases faasis.

Sinovac teatas, et on vaktsiini ohutuses kindel. Hiina firma on seda juba kasutanud tuhendete inimeste peal kodumaal.

Brasiilia on üks koroonaviiruse käes kõige rängemini kannatanud riikidest. Kinnitatud juhtumeid on seal 5,6 miljonit, mis on USA ja India järel suuruselt kolmas arv. Surnud on ligi 163 000 inimest.

Sinovaci vaktsiini viimase faasi katsetused toimuvad ka Indoneesias ja Türgis, aga need riigid ei ole peatamisest teatanud.

Brasiilia katsetusi läbiviiva meditsiinilise uurimisinstituudi Butantan juht Dimas Covas ütles kohalikule meediale, et katsetuse peatamine oli seotud ühe surmajuhtumiga. Ta kinnitas aga, et surm ei olnud seotud vaktsiiniga.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!