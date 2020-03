Brasiilias muudetakse nakatunute arvu hüppe ootuses ikoonilisi jalgpallistaadione välihospidalideks

Pacaembu, mille muru on kandnud selliseid Brasiilia jalgpalli hiiglasi nagu Pelé, Socrates ja Ronaldo, peaks kolmapäeval avanema 200 voodikohaga haiglana koroonaviiruse patsientide jaoks, kes ei vaja intensiivravi, vahendab Guardian.

„Me oleme näinud Aasias ja Euroopas, et haiglasüsteem muutub kiiresti ülekoormatuks, kui meil ei ole paralleelset infrastruktuuri,“ teatas Brasiilia uudistevõrgustik O Globo kohaliku aja järgi eile õhtul.

Aprilli alguses muudetakse välihospidaliks teadete kohaselt ka Maracanã, mis on võõrustanud kaht jalgpalli MM-i finaali 1950. ja 2014. aastal.

Ka teistes Brasiilia linnades muudetakse jalgpallistaadione ajutisteks haiglateks. Näiteks Roraima osariigis Boa Vistas ja riigi kirdeosas Fortalezas.

Eilse seisuga oli Brasiilias kinnitatud 4256 nakatumis- ja 136 surmajuhtumit. Enamik neist Rio de Janeiros (17) ja São Paulos (98). Oodatakse, et need arvud kasvavad lähipäevil märkimisväärselt, sest testimine kasvab ja viirus levib. Brasiilia tervishoiuministeerium on hoiatanud, et haiglasüsteem võib aprilli lõpuks kokku variseda.

