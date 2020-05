Brasiilias lisandus taas ööpäevaga rekordarv koroonasurmi, kokku on neid üle 20 000

Brasiilia on koroonaviiruse epitsenter Ladina-Ameerikas ja seni suurim surmajuhtumite arv päevas – 1188 – viis surnute koguarvu 20 247-ni, vahendab AFP.

Nakatumisjuhtumeid on Brasiilias nüüd ametlikult kokku üle 310 000, aga ekspertide sõnul testitakse vähe ja tegelik arv on ilmselt palju suurem.

Nakatumisjuhtumite arvult on Brasiilia hetkel veel maailmas kolmas, aga on jõudnud Venemaale üsna kannule.

Brasiilia surmajuhtumite arv on praegu maailmas kuues, aga vaid 11 päevaga on see kahekordistunud.

Vaatamata haiguse levikule jätkas Brasiilia paremäärmuslasest president Jair Bolsonaro eile karantiinimeetmete kaotamise ja majanduse taaselustamise nõudmist.

Kõige hullem on olukord Brasiilia suurima elanike arvuga ja majanduslikult võimsaimas São Paulo osariigis, mis annab umbes veerandi riigi surmadest ja nakatumistest.

São Paulo kuberner João Doria, kes on presidendiga tihti karantiinimeetmete üle sõnasõda pidanud, on öelnud, et Brasiilia peab võitlema nii koroonaviiruse kui ka „bolsonaroviirusega”.

Eile rääkisid aga nii Bolsonaro kui ka kubernerid leplikumal toonil, kui toimus videokonverents pandeemiavastase võitluse koordineerimiseks.

Bolsonaro nimetas seda „suureks võiduks Brasiilia rahva jaoks”.

Doria kutsus omalt poolt ühtsusele. „Brasiilia peab olema ühtne. Kui me oleme sõjas, seisame me kõik silmitsi kaotusega. Mingem koos rahus, hr president, koos Brasiilia heaks,” ütles Doria.

Haiglad São Paulos, Rio de Janeiros ning mitmetes osariikides Brasiilia põhja- ja kirdeosas on kokkuvarisemise äärel.

Võimud on kiirustanud välihaiglate ülesseadmisega, aga ei suuda piisavalt kiiresti tegutseda.

Bolsonaro näib olevat pannud lootuse malaariaravimitele klorokviinile ja hüdroksüklorokviinile, mille mõju ei ole tõestatud ja mis võivad olla ohtlikud.

Pärast pandeemia algust on Brasiilias ametist lahkunud kaks meditsiiniharidusega tervishoiuministrit ja nüüd juhib ministeeriumi ajutiselt armee kindral Eduardo Pazuello.

Kolmapäeval soovitas Bolsonaro valitsus, et kõik Covid-19 patsiendid peaksid saama klorokviini või hüdroksüklorokviini kohe, kui sümptomid tekivad.